Spectaris: Branchenzahlen Rückblick und Aussicht

Erwartetes Asien- und Osteuropa-Geschäft beult Brexit-Delle aus

Die deutsche augenoptische Industrie verzeichnete 2018 ein stabiles Geschäft und hat ihren Umsatz um 0,5 % auf 4,46 Mrd. € gesteigert. Der Inlandsumsatz wuchs dabei um 2,2 % auf 2,3 Mrd. €, der Auslandsumsatz sank um 1,3 % auf 2,16 Mrd. €.

Vor allem die aktuellen Handelshemmnisse mit den USA sowie der Brexit haben zu diesem Exportrückgang geführt. Stark war weiterhin das EU-Geschäft: 81% der Ausfuhren gingen in die europäischen Länder, 5 % nach Nordamerika und 6 % nach Asien. Die Exportquote der deutschen augenoptischen Industrie lag bei 48,4 %.

Die Ausfuhren nach Nordamerika büßten nach vorläufigen Angaben im vergangenen Jahr 21 % ein, die nach Großbritannien 23 %. Bereits im Vorjahr waren die Augenoptik-Exporte ins Vereinigte Königreich nach der Brexit-Ankündigung um rund 5 % zurückgegangen.

„Auch wenn die politischen und außenwirtschaftlichen Entwicklungen in den USA und Großbritannien unser Tagesgeschäft beeinträchtigen, sind wir seitens der deutschen augenoptischen Industrie insgesamt zufrieden mit dem Jahr 2018 und den Erfolgen, die wir in unserem Heimmarkt sowie in den übrigen europäischen Kernmärkten erzielen konnten“, erklärte der Vorstandsvorsitzende des Industrieverbandes Spectaris, Josef May, zum Start der internationalen Augenoptik-Leitmesse Opti, die vom 25. bis 27. Januar in München stattfand. „Unser Wachstumstrend ist seit 2011 ungebrochen und die Augenoptik hat aufgrund der demografischen Entwicklung sowie eines häufig noch ungedeckten Bedarfes für die nächsten Jahre einiges an Potenzial zu bieten.“

Spectaris-Geschäftsführer Jörg Mayer blickt mit Sorge auf den Brexit. „Wir sehen, dass die Geschäfte mit dem UK bereits im Vorfeld rapide zurückgehen. Sollte es nun auch zu einem harten Brexit kommen, so würde dies für die Unternehmen einen erheblichen finanziellen und zeitlichen Mehraufwand bedeuten. Verzögerungen im Lieferverkehr sind da vorprogrammiert, zumal die administrative Vorbereitung seitens der Briten fraglich ist.“

Für den Inlandsmarkt erwartet die deutsche augenoptische Industrie im Jahr 2019 ein Umsatzplus von rund 2,5 %, beim Exportgeschäft wird dann auch wieder mit einer Steigerung von circa 1,5 % gerechnet, insbesondere aufgrund von Zuwächsen in Asien und Osteuropa.