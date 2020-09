Spectaris: Digitale Mitgliederversammlung

Josef May wird auch in den kommenden Jahren die Geschicke von Spectaris leiten

Josef May, Geschäftsführer der Silhouette Deutschland GmbH, bleibt Vorsitzender des deutschen Industrieverbandes Spectaris. Die Mitgliederversammlung des Verbandes bestätigte den 60-Jährigen am 10. September in seinem Amt. Somit steht May für zwei weitere Jahre an der Spitze des deutschen Industrieverbandes für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik.

Die in diesem Jahr erstmalig komplett im virtuellen Raum stattfindende Mitgliederversammlung bestätigte auch die stellvertretenden Vorsitzenden – André Schulte und Ulrich Krauss im Amt. Ebenso konnte sich Mathis Kuchejda über seine Wiederwahl als Schatzmeister im Vorstand freuen. Bereits am Vormittag des 10. Septembers wurde Dr. Martin Leonhard als Vorsitzender der Medizintechnik für weitere drei Jahre bestätigt, wodurch Leonhard auch Teil des Spectaris-Vorstandes bleibt.

Josef May betonte nach seiner Wahl: „Der Spectaris-Vorstand deckt die gesamte Bandbreite unserer Industrien ab. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir mit einer starken Stimme für alle Mitgliedsunternehmen sprechen. Mit Blick auf die Bewältigung der Corona-Folgen und mit Blick auf die Bundestagswahl müssen wir der Politik die technologische und wirtschaftliche Schlüsselrolle unserer Industrien ein ums andere Mal deutlich machen.“

Die Mitgliederversammlung wurde von Impulsen aus Politik und Wirtschaft umrahmt: Mit einem Ausblick auf die technologische Zukunft der Spectaris-Branchen eröffnete der langjährige Zeiss- und Spectaris Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Michael Kaschke die Versammlung. Auch die Pandemielage war in diesem Jahr ein Kernthema: Die tiefgreifenden wirtschaftspolitischen Auswirkungen der Pandemie erläuterte Staatssekretärin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Claudia Dörr-Voß, in ihrem Vortrag.