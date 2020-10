Spectaris: Ein Experiment

Trendforum wird besonderer Event

In diesem Jahr findet das Spectaris-Trendforum am 9. November in Berlin zum ersten Mal rein digital statt. Unter dem Motto „Trendforum Workout – Fitness für die Zukunft“ begrüßt Spectaris wieder hochkarätige Gäste, unter anderem Fernsehmoderator Ranga Yogeshwar, Motivationstrainer Jörg Löhr sowie Sportjournalist Marcel Reif. Moderator Wolfram Kons begrüßt das Gros der Referenten und einige Diskussionsteilnehmer wie immer live auf der Bühne in der Berliner Classic Remise.

„Ein digitales Trendforum kann die von uns allen so geschätzte persönliche Begegnung natürlich nicht ersetzen. Aber es macht uns schon glücklich, dass so viele meiner Sponsoren-Kolleginnen und -Kollegen und große Teile der Branche uns die Treue gehalten haben und sich dieses Jahr auf dieses besondere Experiment einlassen“, betont Spectaris-Vorsitzender Josef May. „Damit aber das Wichtigste nicht in Vergessenheit gerät: Auch dieses Jahr haben wir ein richtig tolles und vielseitiges Programm auf die Beine gestellt.“

Die meisten Redner werden ihre Inhalte auf der Bühne präsentieren, und ein professionelles Kamerateam überträgt das komplette Programm per Livestream ins Internet. Das Publikum ist aber dennoch mit dabei und durch interaktive Tools sprichwörtlich mittendrin im Trendforum. Ob Videochats, Live-Abstimmungen, Live-Schaltungen – die Organisatoren versprechen eine breite Experimentierwiese. Darüber hinaus können sich die Teilnehmer in den Pausen in digitalen Räumen treffen und sich austauschen.

May: „Dieses Jahr setzen wir uns mit den gesellschaftspolitischen Veränderungen auseinander, die sich aus den Folgen der Pandemie und der immer schnelleren Digitalisierung ergeben. Es geht uns um neue Erkenntnisse und die eigene mentale Stärke, um Krisen wie diese zu meistern. Und unsere Speaker und Trainer bieten viele praxisnahe Tipps, wo gerade jetzt Stellschrauben für mehr Umsatz liegen könnten.“

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter http://www.spectaris-trendforum.de