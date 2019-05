Spectaris: „Jetzt. Linsen.“

Neue interaktive Workshopreihe für alle interessierten Berufsschulen

Der Spectaris-Kontaktlinsen-Kreis hat mit einer Auftaktveranstaltung am 30. April an der Landesberufsschule für Augenoptiker in Lübeck-Travemünde eine neue Weiterbildungsinitiative gestartet. Ziel ist es, den stationären Handel zu unterstützen und Auszubildende stärker für die Kontaktlinse zu begeistern.

„Die Kontaktlinse ist eine feste Größe im Augenoptik-Markt. Unsere industrieweite Initiative bewirkt, dass angehende Augenoptikerinnen und Augenoptiker noch mehr Freude an der Beratung und Anpassung von Kontaktlinsen sowie der aktiven Kundenansprache im täglichen Geschäft haben werden“, erklärt Christian Döhr, Vorsitzender des Spectaris-Kontaktlinsen-Kreises. Die Hersteller von Kontaktlinsen, die im Augenoptik-Industrieverband Spectaris vereint sind, haben hierzu ein halbtägiges Workshop-Programm unter dem Titel „Jetzt. Linsen.“ erarbeitet.

Vor der Praxis kam allerdings erst die Theorie: Die Auszubildenden an der Landesberufsschule erhielten zu Beginn Fakten zur Kontaktlinse und Hilfestellungen für ein ideales Kundengespräch. Außerdem gab es die Rubrik „Mythen und Märchen“, die falsches Wissen über die Kontaktlinse auflistete. Diese Märchen aktiv zu korrigieren, ist die kommunikative Aufgabe aller Beteiligten. Der Tag endete mit einem Praxistraining von KL-Alltagssituationen im Optikergeschäft und wie man eine Kundenansprache passend formuliert. Döhr: „Wir waren unheimlich beeindruckt, wie aktiv sich die Auszubildenden am Workshop beteiligt haben. Die Branche kann stolz auf diesen Nachwuchs sein.“ Die Auszubildenden hatten sichtlich Spaß – und das Ziel des Workshops wurde erreicht: „Mir ist es nun viel wichtiger, dass der Kunde weiß, dass es in meinem Betrieb auch Kontaktlinsen gibt“, erklärte ein Berufsschüler im Anschluss.

„Zwischen vier und sechs Veranstaltungen pro Jahr möchte wir deutschlandweit anbieten“, betont Döhr. „Derzeit laufen bereits einige Gespräche.“

Interessierte Berufsschulen können sich gerne an die Spectaris-Geschäftsstelle in Berlin wenden: Peter Frankenstein, Fachverbandsleiter Consumer Optics, Mail: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) , Tel.: 030 / 41 40 21-24.