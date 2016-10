Spectaris: Josef May bleibt Verbands-Vorsitzender

Mitgliederversammlung des Industrieverbandes wählt neue Vorstandsmitglieder

Josef May bleibt Vorsitzender von Spectaris. Die Mitgliederversammlung des Verbandes bestätigte am 4. Oktober in Berlin den 56-Jährigen einstimmig in seinem Amt. Josef May ist Geschäftsführer der Silhouette Deutschland GmbH und steht seit 2007 an der Spitze von Spectaris.

Neben May wurde auch André Schulte, Geschäftsführer der Weinmann Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG in seinem Amt bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Ulrich Krauss, Vorstandsvorsitzender der Analytik Jena AG. Als Schatzmeister des Verbandes wurde Mathis Kuchejda, Geschäftsführer der Schmidt+Haensch GmbH & Co, wiedergewählt.

Andreas Nitze, bisheriges Mitglied des Spectaris-Vorstandes und Geschäftsführender Gesellschafter der Berliner Glas KGaA, hat nach 10-jähriger engagierter Arbeit für den Verband seinen Platz im Vorstand frei gemacht. Spectaris-Geschäftsführer Tobias Weiler ehrte ihn im Namen des Verbandes für seine Verdienste mit dem Spectaris-Ehrenbären.