Spectaris: Kontaktlinsen-Webinar am 24. Februar

Erfolgreich mit Kontaktlinsen in Zeiten von COVID-19

Die Herausforderungen der Corona-Krise sind auch zu Beginn des neuen Jahres 2021 weiterhin präsent. Davon bleibt der augenoptische Markt nicht verschont. Nach bisherigen Einschätzungen wird für 2020 ein Umsatzrückgang der deutschen augenoptischen Industrie von bis zu zehn Prozent befürchtet.

In der aktuellen Krise erweist sich das Kontaktlinsengeschäft als vergleichsweise stabil. Doch wieso ist das so? Und was muss man dafür tun? Ein Spectaris-Webinar gibt darüber Auskunft. Am 24. Februar 2021 zeigen zwei erfahrene Praktiker, wie das Geschäft mit der Kontaktlinse auch in Pandemiezeiten funktioniert. Moderator Christian Döhr, der Sprecher der Spectaris-Fachgruppe Kontaktlinsen, leitet das Webinar mit einem kurzen Marktüberblick ein. Er stellt die Entwicklungen am augenoptischen Markt und das veränderte Kaufverhalten von Endverbrauchern vor. Die Referenten Brian Fröhlich und Christian Tannek zeigen an konkreten Beispielen aus ihren Augenoptikerunternehmen, wie sie die Kontaktlinsen zum Wachstumstreiber machen. Sie stellen ihre Erfahrungen mit besonders erfolgreichen Aktivitäten vor und inspirieren mit Lösungsansätzen zur Überwindung von Barrieren im täglichen Geschäftsleben.

Das Webinar „Erfolgreich mit Kontaktlinsen in Zeiten von COVID-19“ findet am Mittwoch, 24. Februar 2021, um 19 Uhr statt. Hier können sich interessierte Augenoptiker und Kontaktlinsen-Spezialisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz anmelden.