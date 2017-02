Spectaris: Mehr als die Hälfte der Deutschen trägt Brille oder Kontaktlinse

Steigende Nachfrage beschert der deutschen augenoptischen Industrie ein Umsatzplus von 1,5% in 2016

In Deutschland tragen 41,6 Mio. Menschen eine Brille, 3,3 Mio. Menschen tragen Kontaktlinsen. Besonders in der Altersklasse der 20- bis 29-Jährigen hat die Fehlsichtigkeit in den letzten Jahren stark zugenommen (+ 23%). Die steigende Nachfrage ist ein Grund für das gute Geschäftsjahr 2016 in der Branche.

Die deutsche augenoptische Industrie konnte ihren Umsatz im Jahr 2016 nach einem guten Geschäftsjahr um 1,5% auf 4,318 Mrd. € steigern und liegt damit in ähnlichen Wachstumsregionen wie Deutschlands BIP (2016: 1,8% lt DIW). Der Inlandsumsatz wuchs dabei um 2,0% auf 2,204 Mrd. €, der Auslandsumsatz um 1,0% auf 2,114 Mrd. €. Wie in den vergangenen Jahren halten sich In- und Auslandsmarkt hier die Waage. Beim Export gingen 2016 etwa zwei Drittel (63%) in die Europäische Union, weitere 12,6% in die übrigen europäischen Länder. Neben der EU ist Nordamerika der größte Absatzmarkt mit einem Anteil von 8,6%, immer dichter gefolgt von Asien mit 8,2%.

Das neue Jahr scheint den Trend zu bestätigen. Für 2017 erwartet die deutsche augenoptische Industrie für den Inlandsmarkt ein Umsatzplus von circa 2,5%, für das Exportgeschäft einen Zuwachs um rund 1,5%. Absatzpotential besteht bei Autofahrer- und Nahsicht-Brillengläser, durch Sportbrillen sowie Multifokal-Kontaktlinsen. Weiter zulegen wird 2017 auch das derzeit am stärksten wachsende Segment der Nahkomfort-Brillengläser, die auf das gute Lesen und Arbeiten am Smartphone, Tablet oder PC ausgelegt sind.

Dazu erwartet der Industrieverband Spectaris in den kommenden Jahren einiges an Potenzial durch ungedeckten Bedarf in der Bevölkerung. So verzichten bislang 10,4 Mio. Fehlsichtige auf eine Sonnenbrille – trotz der Gefahren durch schädliches UV-Licht. 15,2 Mio. fehlsichtige Sporttreibende besitzen keine passende Sportbrille und/oder Kontaktlinsen.