Spectaris: Mitgliederversammlung 2018

Josef May im Amt bestätigt

Josef May, Geschäftsführer der Silhouette Deutschland GmbH, wurde am 13. September auf der Spectaris-Mitgliederversammlung als Vorsitzender des Industrieverbandes wiedergewählt. Somit bleibt May für weitere zwei Jahre an der Spitze des Verbandes der deutschen Hightech-Industrie. Zugleich wird May auch in Zukunft den Spectaris-Fachverband Consumer Optics und die Landesgruppe Baden-Württemberg leiten.

In der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin wurden bei den Vorstandwahlen auch die stellvertretenden Vorsitzenden – André Schulte und Ulrich Krauss – im Amt bestätigt. Ebenso konnte sich Mathis Kuchejda über seine Wiederwahl als Schatzmeister und als Vorsitzender der Spectaris-Fachgruppe Analysen-, Bio- und Labortechnik freuen.

Der Vorsitzende des Spectaris-Fachverbandes Photonik, Justus Wehmer von Carl Zeiss Microscopy, erhält eine neue Funktion: Die Mitglieder wählten Wehmer zum neuen Vorsitzenden der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Neu gewählt wurde auch Inga Kuhls von der Drägerwerk AG & Co. KGaA. Sie wird in Zukunft die Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein leiten. Ebenso erhält die Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Hessen eine neue Führung: Markus Lusser wurde von den Mitgliedern als neuer Vorsitzender gewählt.

In ihren jeweiligen Ämtern bestätigt wurden darüber hinaus Norbert Aumann als Vorsitzender der Landesgruppe Bremen/Niedersachsen, Dr. Steffen Gebauer als Vorsitzender der Landesgruppe Berlin/Brandenburg, Oliver Kastalio als Vorsitzender der Landesgruppe Bayern sowie Ludolf Schmitz als Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen.

Bereits im Juli diesen Jahres wurden Thorsten Kortemeier, Michael Koller und Dr. Wolf-Otto Reuter als kooptiierte Mitglieder in den Vorstand gewählt.

Spectaris-Geschäftsführer Jörg Mayer: „An der Spitze des Verbands haben wir ein fabelhaftes Team, das sich mit großer Energie und Leidenschaft für die Interessen unserer Branchen einsetzt. Ich freue mich darüber, mit vielen erfahrenden Vorstandsmitgliedern, aber auch mit neuen Gesichtern, die Geschicke des Verbandes zu leiten.“