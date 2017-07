Spectaris: Trendforum 2017

Referenten bekannt gegeben

Am 6. November 2017 findet das Trendforum in der Berliner Classic Remise statt. Wie in jedem Jahr gehört die Veranstaltung aufgrund hochkarätiger Vorträge zu den Höhepunkten der Branche. Im letzten Jahr widmete sich das Thema den Visionären der Zeit und man überlegte, was Apple-Gründer Steve Jobs gemacht hätte, wenn er ein Augenoptikgeschäft eröffnet hätte.

Ein aufregendes Thema, welches die Fantasie anregte und viel Platz für Wünsche, Träume und Visionen ließ. „Was würde Mark Zuckerberg tun, damit alle über Ihr Unternehmen sprechen?“ oder „ Wie würde Tesla-Gründer Elon Musk einen Brillen-Mehrverkauf ankurbeln?“ Spannende Fragen, die auch beim diesjährigen Trendforum Platz für Ideen bekommen sollen.

Nun wurden die Referenten bekannt gegeben. Dazu gehören unter anderem: Deutschlands jüngster Unternehmensberater Philipp Riederle, der eine unterhaltsame und informative Eröffnungsrede halten wird. Marketingexperte und Empfehlungsmarketing-Guru Klaus J. Fink, der schon empfohlen wurde, als es den Begriff Marketing noch gar nicht gab und Stephan Grünewald, der als Verbraucherforscher genau weiß, was Kunden wollen. Dazu kommen Hubertus v. Lobenstein, als Urgestein der Werbebranche kennt er alle Tricks für die Vermarktung eines Produktes und Dr. Raphael von Hoensbroech, der geschäftsführende Direktor am Konzerthaus Berlin, der während seiner Zeit bei der Boston Consulting Group Einblicke in Unternehmens- und Führungskulturen der Wirtschaft erhielt.

Wie für das Trendforum typisch macht der Mix verschiedener Vortragthemen und Referenten den Tag zu einer besonders inspirierenden Veranstaltung.

Weitere Informationen unter: http://spectaris-trendforum.de/referenten.html