Spectaris: Trendforum 2019

Programm bekannt gegeben

„Dem Mutigen gehört die Welt“ unter diesem Motto findet am 11. November das Trendforum in der Berliner Klassikremise statt.

Hervoragende Redner aus verschiedensten Bereichen füllen den Tag mit neuen Sichtweisen und Überzeugungen. Dazu gehören unter anderem Professor Dr. Heribert Prantl, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, der in seinem Vortrag einen leidenschaftlichen Appell für mehr Mut geben will. Laura Dekker, die jüngste Weltumseglerin, erklärt in ihrem Vortrag woher sie den Mut für Ihre Abendteuer nimmt und Dr. Volker Busch, Facharzt für Neurologie, erklärt, was Mut eigentlich ist und was es für unser Innerstes bedeutet mutig zu sein.

Diese und viele weitere spannende Vorträge erwarten die Besucher des Trendforums 2019/2020.

Interessierte können sich unter http://www.spectaris-trendforum.de anmelden.