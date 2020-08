Spectaris: Trendforum 2020

Ticketverkauf für digitale Veranstaltung gestartet

Das Trendforum findet in diesem Jahr digital statt und kommt somit direkt nach Hause bzw. in die Betriebe.

Das Spectaris Trendforum-Team wird, wie erwartet, in der Berliner Classic Remise sein, in der ein Fernsehstudio eingerichtet wird. Am 9.11. übernimmt Wolfram Kons (RTL) in bester Form die Moderation und auch die größten Redner werden live vor Ort sein. Ansonsten wird die Veranstaltung am 9.11. per Stream live ins Netz übertragen.

Interessant: Alle Inhalte und Vorträge stehen den ganzen November zum Abruf bereit und können so auch von Mitarbeitern und Kollegen angesehen werden.

Interessierte können sich hier anmelden: https://spectaris-trendforum.de/tickets