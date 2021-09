Spectaris: Trendforum 2021 live vor Ort und im Netz

20. Jubiläum des Branchenevents am 8. November 2021 in Berlin

Anfang November trifft sich wieder das Who is Who der Augenoptik-Branche im Rahmen des Spectaris-Trendforums. Nachdem im vergangenen Jahr die Veranstaltung Corona-bedingt per Live-Stream übertragen wurde, ändert sich das im 20. Jubiläumsjahr wieder.

Das Trendforum findet in der bekannten Location Classic Remise in Berlin nach den 3G-Bestimmungen statt. Gleichwohl wird das Trendforum auch in diesem Jahr wieder live ins Netz übertragen.

Trendforum danach online auf Abruf

Live-Besucher können mit ihren Zugangsdaten noch sechs Monate lang das Trendforum im Netz anschauen, egal ob sie präsent oder digital dabei waren. Eine Gelegenheit, den eigenen Mitarbeitern bestimmte Vorträge ans Herz zu legen, oder sich bestimmte Beiträge nochmals anzuschauen.

Anmeldung und Programm unter www.spectaris-trendforum.de.