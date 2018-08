Spectaris: Trendforum am 5. November 2018

Chancen und Risiken des digitalen Wandels

Die Digitalisierung hat unsere Gesellschaft und Wirtschaft voll im Griff. Wie sie Mensch und Märkte verändert und welche Auswirkungen sie auf die Augenoptikbranche hat, ist daher das Leitthema des diesjährigen Spectaris-Trendforums. Der erfolgreiche Branchentreff geht am 5. November bereits zum 17. Mal an den Start. Die hochkarätigen Referenten und Gäste in der Classic Remise in Berlin befassen sich in diesem Jahr ausschließlich mit dem Thema Digitalisierung und schlagen dabei einen Bogen zur Optikbranche.

Den Keynote-Vortrag hält in diesem Jahr Christoph Keese, ehemaliger Chefredakteur von Welt am Sonntag und Financial Times Deutschland, heute CEO bei Axel Springer in Berlin. „Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden“, lautet die Überzeugung des Mannes, der es geschafft hat, dass der klassische Zeitungsverlag Axel Springer heute drei Viertel seines Umsatzes im Internet macht. Auf dem Trendforum spricht der Erfolgsautor des Buches „Silicon Germany“ darüber, wie der digitale Wandel die Zukunft beherrschen wird.

Ein absolutes Highlight wird sicher der Besuch von Prof. Dr. Richard David Precht sein. Der Medienstar unter Deutschlands Philosophen erklärt dabei, wie wir durch die Digitalisierung besser leben können. Weiter konnten die Organisatoren Dirk von Gehlen gewinnen, der als Leiter der Abteilung Innovation/Social Media bei der Süddeutschen Zeitung oft in den Medien von sich hören macht. Außerdem geht das beliebte Studentenprojekt in die dritte Runde. Am Nachmittag wird Professor Dr. Wolfgang Ertel, Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz (KI) an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, die Zuhörer aufrütteln. Ein weiterer hochkarätiger Redner ist Dr. Volker Busch, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Universität Regensburg.

Neu in diesem Jahr ist ein Augenoptiker-Workshop am Vortag zum Thema „Wie optimiere ich meinen Online-Auftritt?“. Durchgeführt wird dieser am Sonntagnachmittag von dem Branchenexperten und Werbefachmann Dominic Scheppelmann aus Hamburg.

Mehr Infos und Anmeldemöglichkeiten unter: www.spectaris-trendforum.de