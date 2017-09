Spectaris: Trendforum am 6. November 2017

Programm bekannt gegeben

Am 6. November 2017 findet das Spectaris Trendforum traditionell in der Berliner Classic Remise statt. Auch in diesem Jahr widmet sich das Programm den Visionären unserer Zeit.

So lautet das Motto: „ Wenn Mark Zuckerberg für ihre Kommunikation zuständig wäre, was würde er machen, damit alle über Ihr Unternehmen reden?“ Dabei soll es nicht explizit um Facebook gehen, sondern um gezieltes Empfehlungsmarketing und darum, wie man es schafft, dass Kunden und Medien in allen On- und Offline-Kanälen über den Augenoptiker reden.

Wie immer erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit interessanten Themen und hochkarätigen Rednern. Den Eröffungsvortrag hält Deutschlands jüngster Unternehmensberater Philipp Riederle. Dieser wurde durch Video-Podcasts auf Youtube berühmt und berät heute Konzernchefs, wenn es um die Zukunft der Digitalisierung geht. Weitere Redner sind unter anderen Klaus J. Fink, der bereits seit 15 Jahren als Guru in Sachen Empfehlungsmarketing gilt und Stephan Grünewald, der als „Seelenforscher der Nation“ das Marktforschungsinstitut Reingold mitbegründet hat.

Das komplette Programm, die Anmeldung und alle weiteren Informationen unter: http://www.spectaris-trendforum.de