Spectaris: Trendforum am 7. November 2016

Programm bekannt gegeben

„Was hätte Steve Jobs gemacht, wenn er ein Augenoptikgeschäft gegründet hätte?“ In diesem Jahr dreht sich auf dem Trendforum alles um die Visionäre unserer Zeit. Dazu kommt ein traditionell ein abwechslungsreiches Programm mit interessanten Themen und hochkarätigen Rednern. Keynote Speaker Professor Max Otte, der als deutsch-amerikanischer Wirtschaftsexperte die Finanzkriese hat kommen sehen, hält einen Vortrag über die Weltwirtschaft in Zeiten des Umbruchs. Außerdem zeigt er Optionen auf, wie sich die Welt in den nächsten Jahren verändern werden wird. Regina Förster beschäftigt sich mit der langfristigen Kundenbindung und Markus Leicht referiert über die Kontaktlinse als Allzweckwaffe der Zukunft.

Das komplette Programm, die Anmeldung und alle weiteren Informationen unter: http://www.spectaris-trendforum.de