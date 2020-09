Spectaris: Trendforum digital am 9.11. in Berlin

Keynote-Speaker bekannt gegeben

Erfolg zu haben ist keine Glückssache – der wahre Erfolgsfaktor ist die eigene Persönlichkeit! Um zu ganzheitlichem Lebenserfolg zu gelangen, ist die Entwicklung eines starken Mindsets unumstößlich: Jörg Löhr zeigt uns auf dem diesjährigen digitalen Trendforum Work-Out am 9. November 2020, wie wir unser volles Potenzial in unserem Berufs- & Privatleben nutzen!

Nun hat Spectaris bekannt gegeben, dass Deutschlands bester und bekanntester Motivations- und Persönlichkeitstrainer für das Trendforum am 9.11. gewonnen werden konnte: Jörg Löhr. Er wird live im digitalen Studio in der Classic Remise in Berlin sein und das bereits zum dritten Mal in den vergangenen Jahren. Die Initiatoren freuen sich auf inspirierende Impulse und fachlich fundierte Inhalte, die helfen werden, neue Perspektiven einzunehmen. Die sprühende Begeisterung von Speaker Jörg Löhr ist absolut ansteckend: Er schafft es, die komplexesten Zusammenhänge wirkungsvoll, praxisnah und immer mit einem guten Schuss Unterhaltung zu präsentieren. Man brennt förmlich darauf, das Gelernte danach direkt in die Tat umzusetzen. So geht Motivation!

Daher ist es wichtig, dass Sie sich frühzeitig registrieren, am besten heute noch und zwar hier: https://spectaris-trendforum.de/tickets