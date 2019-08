Spectaris: Trendforum segelt mit Mut zu neuen Ideen

Das Branchenevent steigt am 11. November

Am 11. November 2019 ist es wieder soweit, wenn das 18. Spectaris-Trendforum in die Hauptstadt einlädt. „In den vergangenen Jahren hat sich das Trendforum mit über 600 Teilnehmern zu einem beliebten Netzwerk-Treffen für die Augenoptikerinnen und -optiker im deutschsprachigen Raum entwickelt. Dies gelang vor allem mit hochkarätigen Gästen und Themen, die über den Branchen-Tellerrand hinausblicken“, sagt der Spectaris-Vorsitzende Josef May. „Vor allem aber: Man trifft hier die Entscheider der Augenoptik-Branche in entspannter Atmosphäre.“

Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Oberthema „Mut“ in allen seinen Facetten. So wird Heribert Prantl, ehemaliger Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, mit europäischem Patriotismus seine Keynote-Rede zum Thema Mut halten. Laura Dekker, die jüngste Weltumseglerin aller Zeiten, erklärt, woher sie den Mut für ihr Abenteuer genommen hat. Wolfgang Bosbach, der beliebte CDU-Politiker, beleuchtet das Thema auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Dr. Volker Busch, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, arbeitet sehr anschaulich heraus, warum gerade heute in unserer schnellen und komplexen Welt Mut immer wichtiger wird.

Außerdem werden sechs mutige Menschen aus der Branche ihre Businessideen vorstellen, an denen man sich als Investor beteiligen kann. May: „Wir sind uns sicher, dass in unserer Branche noch jede Menge Ideen schlummern. Ob Azubi oder Produktmanager, ob Augenoptiker oder Hersteller. Manchmal braucht es nur einen kleinen Weckruf und den wollen wir im Rahmen des Trendforums geben. Wir danken allen Fachverlagen unserer Branche, die hier tatkräftig gemeinsam mit uns an einem Strang ziehen.“ Und so schaffen es die Ideen nach Berlin: Drei Kategorien warten auf frischen Input – Brille, Kontaktlinsen und Online/Marketing. Ob eine Brille, die nie rutscht, Kontaktlinsen, die jeder einsetzen kann, oder ein zukunftsweisendes Kundenbindungssystem – alles ist erlaubt! Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Die Ideen können in Form eines 90-sekündigen Videos unter https://www.spectaris-trendforum.de hochgeladen werden. Eine unabhängige Jury sichtet und bewertet die Einsendungen. Aus jeder der drei Kategorien werden jeweils zwei Finalisten nach Berlin zum Trendforum eingeladen. Auf der Bühne treten die Finalisten dann gegeneinander an. Das Publikum kürt per Smartphone-Abstimmung den Gewinner. Jeder Kategorie-Gewinner erhält ein Preisgeld von 1.000 Euro. Wer die eigene Idee auch in die Tat umsetzen möchte, der sollte über ein sogenanntes „Crowdfunding“ nachdenken, die Branche überzeugen und Investoren finden. Diese Teilnahme öffnet alle Türen in Richtung Zukunft.

Das Trendforum rundet die Feierlichkeiten Berlins zum 30. Jahrestag des Mauerfalls ab. Die Initiatoren halten deshalb noch ein ganz besonderes Schmankerl zum 30. Jahrestag des Mauerfalls bereit: Wer am 11. November mit einem Trabi anreist, zahlt keinen Eintritt und genießt einen freien Parkplatz an der Classic Remise.