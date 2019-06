Spectaris: Trendforum sucht zukunftsweisende Ideen

„Mutige“ Konzepte werden am 11. November 2019 prämiert

Es ist seit 17 Jahren ein beliebter Branchentreff: Das Spectaris-Trendforum im November in der „Classic Remise Berlin“. Dieses Jahr setzt das Trendforum auf einen neuen Themenschwerpunkt und der heißt „Mut“.

Es gehört natürlich ebenso viel Mut dazu, vor rund 600 Branchenteilnehmern seine Idee für die Optik zu präsentieren. Spectaris-Geschäftsführer Jörg Mayer erläutert das Konzept: „Wir sind uns sicher, dass in unserer Branche noch jede Menge Ideen schlummern. Ob Azubi oder Produktmanager, ob Augenoptiker oder Hersteller. Manchmal braucht es nur einen kleinen Weckruf und den wollen wir im Rahmen des Trendforums geben.“

Und so schaffen es die Ideen nach Berlin: Drei Kategorien warten auf frischen Input – Brille, Kontaktlinsen und Online/Marketing. Ob eine Brille, die nie rutscht, Kontaktlinsen, die jeder einsetzen kann, oder ein zukunftsweisendes Kundenbindungssystem – alles ist erlaubt! Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. „Think big“ lautet die Devise.

Die Ideen können in Form eines 90-sekündigen Videos unter https://www.spectaris-trendforum.de hochgeladen werden. Eine unabhängige Jury sichtet und bewertet die Einsendungen. Aus jeder der drei Kategorien werden jeweils zwei Finalisten nach Berlin zum Trendforum am 11. November 2019 eingeladen. Auf der Bühne treten die Finalisten dann gegeneinander an. Das Publikum kürt per Smartphone-Abstimmung den Gewinner. Jeder Kategorie-Gewinner erhält ein Preisgeld von 1.000 €. Wer die eigene Idee auch in die Tat umsetzen möchte, der sollte über ein sogenanntes „Crowdfunding“ nachdenken, die Branche überzeugen und Investoren finden. Diese Teilnahme öffnet alle Türen in Richtung Zukunft.

Das neue Konzept trifft auf sehr viel Zustimmung in der Branche. Nicht nur in der Industrie gibt es viel Begeisterung: „Unsere Branche braucht visionäre Ideen. Mutige vor!“, appelliert Josef May, Vorsitzender von Spectaris und Chef von Silhouette Deutschland. Unterstützung bekommt die Mut-Initiative auch von den Fachmedien, die ihre Leser über die Suche nach Talenten durch Berichterstattung und Anzeigen informieren.