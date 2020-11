Spectaris-Trendforum verspricht: „Es wird eine große Zeit“

Erstes rein virtuelles Augenoptik-Trendforum

Rein digital und doch vor Ort: Corona verpasste dem Trendforum in diesem Jahr ein völlig neues Erlebnis. Per Live-Stream konnten die Zuschauer das Augenoptik-Event vor ihrem heimischen Bildschirm, vom Arbeitsplatz aus oder von unterwegs verfolgen. Gesendet wurde aus der unverwechselbaren Kulisse der Berliner Classic Remise, wo hochkarätige Redner ihre Impulse zu zu Trends und Chancen für die Branche mit dem Publikum teilten.

Durch das Programm führte in diesem Jahr erneut der langjährige Medienprofi und bekannte Fernsehmoderator Wolfram Kons, der mit dem Spectaris-Vorstandsvorsitzenden Josef May das Trendforum einleitete. May stimmte direkt auf den dominierenden Trend der Augenoptikbranche ein: „Die Prozesse der Digitalisierung werden unsere Branche grundlegend verändern. Mit der momentanen Pandemie beschleunigt sich ein solcher Prozess und offenbart gleichzeitig auch die möglichen Stärken und Schwächen.“

Trotz der für alle Beteiligten ungewöhnlichen Situation in diesem Jahr zieht Spectaris Vorstandsvorsitzender Josef May eine positive Bilanz. „Ein digitales Trendforum kann das von uns allen so geschätzte Netzwerk-Treffen natürlich nicht ersetzen, das ist auch nicht unser Anspruch. Aber es macht uns sehr glücklich, dass so viele unserer Sponsoren-Kolleginnen und Kollegen und große Teile der Branche uns die Treue gehalten und sich dieses Jahr auf ein solch besonderes Experiment eingelassen haben. Das hat unsere Augenoptik-Community zusammengehalten. Aber am Wichtigsten: Auch dieses Jahr konnten wir ein richtig tolles und vielseitiges Programm bieten, das unsere Zuschauer mobilisiert und begeistert hat.“

Alle Vorträge können bis Ende des Monats von allen Teilnehmer*innen noch einmal kostenlos als Stream angeschaut werden. Zusätzlich haben Interessenten die Möglichkeit, sich unter www.spectaris-trendforum.de ein Ticket hierfür zu buchen.