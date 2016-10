Spectaris: Weltmacht vor der Entscheidung

Jahresempfang zu wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA

In der Woche vom 3. bis 7. Oktober fand in New York die 15. Verhandlungsrunde über das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz haben die Chefunterhändler beider Seiten beteuert, dass während dieser Verhandlungsrunde bedeutende Fortschritte in vielen Bereichen erzielt worden sind. Zeitgleich fand am 4. Oktober in Berlin der Spectaris-Jahresempfang unter dem Motto „Eine Weltmacht vor der Entscheidung – Wie die Entwicklung der USA die Weltwirtschaft beeinflusst“ statt. Dabei wurde auch das geplante Freihandelsabkommen thematisiert. Redner an diesem Abend waren neben Josef May, Vorsitzender des Industrieverbands Spectaris, der amtierende Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland John B. Emerson, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher sowie Josef Braml, ausgewiesener USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Die große Bedeutung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und die Relevanz des zwischen den USA und der EU angestrebten Freihandels-Abkommens betonte Tobias Weiler, Geschäftsführer von Spectaris: „Trotz der aktuellen Diskussionen um TTIP steht fest, dass wir nicht darauf verzichten sollten, für die positiven Effekte einer institutionalisierten Handelspartnerschaft zu werben. Ein Abkommen, welches zusätzliche Investitionspotenziale freisetzen würde und dessen Ziel es ist, bestehende Handelsbeschränkungen gerade auch für unsere mittelständischen Unternehmen zu beseitigen.“ Auch für die von Spectaris vertretenen Branchen Augenoptik, Photonik, Medizintechnik und Labortechnik sind die USA ein wichtiger Markt. Die Unternehmen exportierten in 2015 Güter im Wert von 6,3 Mrd.€ in die Vereinigten Staaten. Das entspricht rund 15 % der gesamten Ausfuhren der genannten Branchen.

Sollte es in diesem Jahr keinen Abschluss der Verhandlungen geben, so sieht Spectaris die neu gewählte US-Regierung in der Pflicht, diese im kommenden Jahr wieder aufzunehmen. Der erfolgreiche Abschluss eines ambitionierten Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA muss weiterhin das gemeinsame Ziel sein.