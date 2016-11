Sport: Das kann ins Auge gehen

Welche Sportart gefährdet das Sehvermögen besonders?

Ein Bericht der Süddeutschen Zeitung befasst sich mit typischen Sportverletzungen des Auges:

„Eine einzige Augenverletzung kann lebenslang Auswirkungen haben", sagt der Gesundheitswissenschaftler Richard Sterling Haring. „Dadurch ist womöglich die Ausbildung beeinträchtigt, der spätere Verdienst und natürlich auch die Fähigkeit, zu lesen und Auto zu fahren." Gemeinsam mit anderen Ärzten hat der Forscher analysiert, bei welchen Sportarten es in den USA zu Augenverletzungen kam (JAMA Ophthalmology, online). Innerhalb der Jahre 2010 bis 2013 wurden in den Notaufnahmen von 900 Krankenhäusern knapp 86 000 Verletzungen am Auge diagnostiziert.

Am häufigsten wird das Auge demnach beim Basketball in Mitleidenschaft gezogen, gefolgt von Baseball, Luftgewehr, Radfahren, Fußball und American Football. „Es ist schwer, verlässliche Zahlen über Augenverletzungen im Sport für Deutschland zu bekommen", sagt Thomas Katlun, der als Augenarzt den Olympiastützpunkt Heidelberg betreut. „Es gibt keine vernünftige Statistik darüber, welche Verletzungen wie oft auftreten." Den Zahlen der Unfallversicherer zufolge sind Squash, Wasserball, Tennis, Badminton und Basketball besonders gefährlich für das Auge. Absolut gesehen fallen aber populäre Ballsportarten wie Fußball, Handball, Basketball und Volleyball stärker ins Gewicht.

„Meistens handelt es sich bei Augenverletzungen im Sport um oberflächliche Verletzungen der Hornhaut oder um eine Bindehauteinblutung", sagt Katlun. Als Notfall muss hingegen behandelt werden, wer einen Einriss der Lederhaut, des Augapfels oder eine Netzhautablösung erleidet. „Die gravierendsten Verletzungen beobachten wir in Kontaktsportarten durch die Finger der Gegenspieler", sagt Katlun.

Wenn Bälle mit Wucht im Gesicht landen, können sie nicht nur das Auge direkt verletzen, sondern auch zu einer Fraktur der Augenhöhle führen, die dann wiederum das Augenlicht bedrohen kann. Einem Fußball, der mit voller Kraft und 120 Kilometern pro Stunde ungünstig landet, halten Jochbein und Stirnknochen nicht immer stand. Handballtorhüter leiden öfter unter Ödemen rund um das Auge, sowie Einblutungen der Netzhaut.

„Schutzbrillen wären in vielen Sportarten sinnvoll, aber das lässt sich nicht durchsetzen", sagt Augenarzt Katlun. „Es wäre schon ein Fortschritt, wenn die Brille im Sport keine zusätzliche Gefahr darstellt, weil sie splittert."

(Quelle: Süddeutsche Zeitung)