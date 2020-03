Studie von Focus Money: Wetzlich auf dem 1. Platz

Wetzlich Optik-Präzision ist Branchensieger in der Kategorie „Optische Produkte“

Der Brillenglashersteller Wetzlich Optik-Präzision ist bei der aktuellen Focus Money-Studie „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche“ Branchensieger in der Kategorie „Optische Produkte“.

Besondere Auszeichnung für den Brillenglashersteller Wetzlich Optik-Präzision: Mit 100 Punkten belegt das Unternehmen den 1. Platz in der Kategorie „Optische Produkte“ – das ergibt die aktuelle Studie „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche“ im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test.

Sichtbarkeit, Informationsabdeckung, Leistungserfüllung – anhand dieser drei Kategorien wertete die Studie mittels Social Listening umfangreiche Datenquellen von Online-Nachrichtenseiten und Social-Media-Kanälen aus, immer mit Bezug zu vorab definierten relevanten Suchbegriffen. Innerhalb des Studienfelds „Optische Produkte“ erhält Wetzlich Optik-Präzision die Höchstpunktzahl von 100 und ist damit Branchensieger. Das bedeutet: Die Produkte von Wetzlich sind im Internet in einem hohen Maße sichtbar und halten in puncto Leistung, was sie versprechen. Zudem fühlen sich die Verbraucher gut informiert – ein wichtiger Faktor für die Kaufentscheidung.

Florian Gisch, Geschäftsführer bei Wetzlich Optik-Präzision, freut sich über die Auszeichnung: „Dass wir die Wünsche unserer Kunden stets vorbildlich erfüllen, ist das große Ziel unserer täglichen Arbeit. Das gute Studienergebnis bestätigt uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Kunden uns vertrauen.“ Wetzlich arbeitet konstant daran, möglichst viele Menschen über unterschiedliche Kanäle zu erreichen und umfassend und transparent zu informieren: nicht nur rund um verschiedene Brillengläser, sondern auch über das Thema Augengesundheit. Gisch: „Ein Schwerpunkt ist bei uns zurzeit der Infrarotschutz für das Auge. Hier forschen wir viel und haben dazu auch ein Brillenglas herausgebracht, das das Auge vor den Infrarotstrahlen der Sonne schützt. Bislang ist nur einem kleinen Teil der Bevölkerung bewusst, wie wichtig gerade dieses Thema für ein gesundes Auge ist.“

(Quelle: Marta Branco, Pexels)