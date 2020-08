SuperVista AG: 20.000 Brillen an BrillenWeltweit gespendet

Ressourcen schonen, Müll vermeiden, Menschen helfen

Mitarbeiter der SuperVista AG, welche die Marke brillen.de betreibt, bereiten mehrere Pakete auf ihren Weg nach Koblenz vor. Inhalt: 20.000 Brillen, die das Unternehmen für die Aktion BrillenWeltweit spendet.

Durch verschiedene Aktionen wie “Die große Spenden- und Sparaktion”, bei der Kunden ihre alten Brillen abgeben und dafür Prozente auf ihre neue Brille erhalten konnten, hat das Unternehmen kistenweise Brillen gesammelt. Diese werden nun in der Sammelstelle von BrillenWeltweit in Koblenz aufbereitet und weiter verschickt an hilfsbedürftige Menschen in der Dritten Welt, die sich keine Brille leisten können, aber eine Sehhilfe benötigen.

„Die Spende von brillen.de bedeutet mehrere Schritte in die richtige Richtung: Ressourcen schonen, Müll vermeiden und Menschen helfen“, erzählt Johannes Klein, Koordinator von BrillenWeltweit. „Wir sind Europas größtes Recycling Projekt für die Weiterverwendung von Alt- u. Spendenbrillen. Wir helfen uneigennützig und ehrenamtlich. Es gibt noch genug Menschen auf dieser Welt, die sich keine medizinischen Hilfsmittel leisten können: Für die bereiten wir die gesammelten Brillen auf und geben diese kostenlos ab.“

„Wir unterstützen das Hilfsprojekt von BrillenWeltweit, weil sichergestellt ist, dass keinerlei kommerzielle Absichten damit verbunden sind. Die Sammlung und die Weitergabe der Brillen an Bedürftige erfolgt für die Empfänger absolut kostenfrei“, kommentiert Vorstandsmitglied Volker Grahl das Engagement der SuperVista AG.