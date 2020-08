SuperVista AG: Geschäftszahlen bekannt gegeben

Wachstum im Corona-Jahr 2020

Die SuperVista AG hat den Wachstumskurs im Jahr 2019 fortgesetzt und die Umsatzmarke von 100 Mio. € geknackt. Im Jahr 2019 hat das Unternehmen mit dem Verkauf von komplett verglasten Brillen aus der eigenen Produktion den Konzernumsatz von 87,9 Mio. € um rund 35 % auf 118,6 Mio. € gesteigert. Wachstumstreiber war neben dem Kernmarkt Deutschland auch die konsequent vorangetriebene Internationalisierung. Das Auslandsgeschäft hat mit rund 30 % zum Gesamtumsatz beigetragen. Zu den bestehenden Auslandsmärkten UK, Spanien, Österreich und Italien sind in 2019 Polen und die USA hinzugekommen. Das Partnernetzwerk konnte konzernweit von 1.382 auf 1.475 Augenoptiker ausgebaut werden. Die Anzahl eigener Filialen stieg von 9 auf 31 in 2019. Mit der Expansion nahm die Anzahl der Mitarbeiter von 122 auf 170 (Jahresdurchschnitt) zu. Das Jahr 2019 war für SuperVista auch deutlich profitabel. So legte das operative Ergebnis (EBITDA) von 0,6 Mio. € auf 5,1 Mio. € zu. Zum Jahresende 2019 verfügte die Gruppe weiterhin über eine sehr solide Eigenkapitalquote von 56 %.

Aufgrund der positiven Entwicklung des operativen Geschäfts in den ersten beiden Monaten des Jahres und nach der Beendigung des Lock-Downs erwartet SuperVista für das Jahr 2020 einen Umsatz zwischen 124 Mio. € und 130 Mio. €. Das entspricht einer Steigerung zwischen 5 % und 10 % im Vergleich zum Vorjahr, trotz Corona-Krise. In den Folgejahren soll das Wachstum wieder beschleunigt werden. Die Expansion soll weiterhin durch den konsequenten Ausbau des Partneroptiker-Netzwerks im In- und Ausland vorangetrieben werden. Darüber hinaus plant SuperVista, in Deutschland die Anzahl der eigenen brillen.de-Filialen bis Ende 2021 auf 200 zu steigern.