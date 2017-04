SWAV: 1.500ster Azubi in Karlsruhe

Sofortbildkamera geht nach Ludwigshafen

Nicole Steinemann, Auszubildende bei Fielmann in Ludwigshafen, ist bereits der 1.500ste Augenoptik-Azubi, der die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (Ülu) im Aus- und Weiterbildungszentrum (AWZ) in Karlsruhe besucht.

Eva-Maria Ullmer, Assistentin der Geschäftsführung, und Christian Sickel, Ausbildungsleiter, zogen den Namen von Nicole Steinemann aus dem Lostopf mit allen Namen der Teilnehmer des Grundkurses der Berufsschule Bad Dürkheim. Ihr Preis: eine neue Sofortbildkamera in der Trendfarbe Weiß, mit der die 19-jährige aus Ludwigshafen ihre Erinnerungen als Polaroid-Bild festhalten kann.

Die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung im Aus- und Weiterbildungszentrum Karlsruhe Seit dem 23. März 2015 werden die Auszubildenden der Augenoptik aus Baden Württemberg in Karlsruhe überbetrieblich ausgebildet. Seit Ausbildungsbeginn 2016/2017 besuchen die neuen Auszubildenden des Berufsschulstandortes Bad Dürkheim ebenfalls die Ülu in Karlsruhe. Somit sind die 78 Arbeitsplätze in den fünf Ausbildungsbereichen Woche für Woche gut gefüllt, um die Auszubildenden auf ihre Gesellenzeit vorzubereiten.