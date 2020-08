SWAV: 282 neue Augenoptikergesellen in Baden-Württemberg

Prüfungen unter Corona-Bedingungen

Nach Abschluss der Winter- und Sommerprüfung 2020 freuen sich 282 frischgebackene Gesellinnen und Gesellen in Baden-Württemberg über ihre bestandenen Prüfungen. 316 Prüflinge traten zur Gesellenprüfung Teil 2 an, womit die Quote derer, die ihre Prüfung bestanden haben, bei erfreulichen 89 Prozent liegt.

Am Berufsschulstandort Bruchsal traten 75 Prüflinge an, und nur 8 schafften den Übergang vom Auszubildenden zum Gesellen nicht. In Freiburg waren 67 von 77 Prüflingen erfolgreich und in Leonberg durften sich 148 von 164 Prüflingen über den Gesellenbrief freuen.

Aufgrund der aktuellen Situation verständigten sich die Vorstände der SWAV angeschlossen Innungen bereits im April darauf, die geplanten Freisprechungsfeiern abzusagen.

„Die Durchführung der Gesellenprüfungen war für uns alle in diesem Jahr von vielen Eventualitäten begleitet, so dass wir immer einen Plan B in der Tasche haben mussten“, so Geschäftsführer Peter Kupczyk. „Aber mit umfassenden Hygienemaßnahmen und der strikten Einhaltung der Abstandsregeln konnten die Prüfungen ohne Zwischenfälle durchgeführt werden. Ein großes Lob an alle Prüfungsausschussmitglieder und Prüflinge, die gemeinsam alle Maßnahmen eingehalten haben.“

Die Übergabe der Gesellenbriefe, Prüfungszeugnisse und Auszeichnungen erfolgt in diesem Sommer ausnahmsweise auf postalischem Wege.