SWAV: 88 neue Augenoptikergesellen

Branchennachwuchs in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

88 frischgebackene Gesellinnen und Gesellen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland freuen sich über ihre bestandenen Prüfungen. 95 Prüflinge traten zur Gesellenprüfung Teil 2 an, womit die Quote derer, die ihre Prüfung bestanden haben, bei 92,6 Prozent liegt.

Prüfungen in Rheinland-Pfalz

Am Berufsschulstandort Bad Dürkheim traten 37 Prüflinge an, und nur 3 schafften den Sprung in die Gesellenzeit nicht. Am Berufsschulstandort Koblenz waren 27 von 30 Prüflingen erfolgreich und in Trier durften sich alle elf Prüflinge über den Gesellenbrief freuen.

Prüfungen im Saarland

Am Berufsschulstandort Saarbrücken traten 17 Prüflinge an, 16 schafften den Sprung in die Gesellenzeit.

Aufgrund der aktuellen Situation verständigten sich die Vorstände der dem SWAV angeschlossenen Innungen bereits im April darauf, die geplanten Freisprechungsfeiern abzusagen. Die Übergabe der Gesellenbriefe, Prüfungszeugnisse und Auszeichnungen erfolgt in diesem Sommer ausnahmsweise auf postalischem Wege.