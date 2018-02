SWAV: Augenoptik-Azubis wollen die Welt entdecken

Drittes Instagram-Gewinnspiel von Be Optician

„Bald ist es wieder soweit – unser Gewinnspiel geht in die dritte Runde!“ So wurden die über 2.300 Fans der Be Optician-Facebook-Seite am 16. Januar 2018 begrüßt. In Vorbereitung auf das dritte Instagram-Gewinnspiel von Be Optician – dem Gewinnspiel nur für Azubis der Augenoptik – durften die Fans entscheiden, welcher Gewinn ausgelobt werden sollte. Nach einer Woche stand fest: ein Reisegutschein soll es sein!

Vom 19. Februar bis 8. Juni 2018 läuft das Gewinnspiel für die Azubis der Augenoptik. Die Teilnahme ist ganz einfach: Über den Link http://www.be-optician.de/insta laden die Azubis ein Bild oder Selfie hoch, auf dem der augenoptische Bezug erkennbar ist. Dieses wird auf dem be optician-Instagram Account hochgeladen und der Name landet im Lostopf! Natürlich wird das Bild mit #beoptician und dem Insta-Account des Azubis versehen!

Die Nachwuchskampagne Be Optician des Südwestdeutschen Augenoptiker -Verbandes unterstützt seit 2011 aktiv die Gewinnung von und Information der Azubis in der Augenoptik . Ebenfalls unterstützt die Kampagne die Betriebe bei der Suche nach Auszubildenden. Seit 2013 informiert die Redaktion auf der eigenen Facebook -Seite über augenoptische und alltägliche Themen. Der Instagram Account wurde 2016 ins Leben gerufen.