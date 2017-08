SWAV: Freisprechungsfeiern in BadenWürttemberg

279 Prüflinge haben bestanden

279 frischgebackene Gesellinnen und Gesellen wurden vom 24. bis 26. Juli 2017 in Baden-Württemberg feierlich freigesprochen. 301 Prüflinge traten zur Gesellenprüfung Teil 2 an, womit die Quote derer, die ihre Prüfung bestanden haben, bei 92,69 % liegt. Für das gesamte Gebiet des Südwestdeutschen Augenoptiker-Verbandes, inklusive der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland, haben 92 % der Prüflinge den Sprung in die Gesellenzeit geschafft.

Julia Maria Thumm schloss die Gesellenprüfung in Baden -Württemberg mit dem besten Gesamtergebnis ab, wurde feierlich mit einer Urkunde und einem Geldpreis geehrt und mit dem AzuBlick-Preis der Firma Zeiss ausgezeichnet. Das zweitbeste Gesamtergebnis in Baden - Württemberg erzielte Marco Pinto und erhielt für seine Leistung ebenfalls eine Urkunde und einen Geldpreis. Felicitas Preis lieferte das drittbeste Gesamtergebnis in der Gesellenprüfung in Baden-Württemberg und konnte sich auch über eine Auszeichnung und einen Geldpreis der Augenoptiker-Innung Baden-Württemberg sowie den AzuBlick-Preis von Zeiss freuen. Das beste Ergebnis in den praktischen Prüfungsteilen bei der Gesellenprüfung Teil 2 lieferte Moussa Mourad. Nach den Richtlinien des Leistungswettbewerbs „Profis leisten was“ ermittelt die Augenoptiker - Innung Baden -Württemberg nun ihren Kandidaten für den Bundeswettbewerb, der vom 6. bis 10. November 2017 in der Fachakademie in Hankensbüttel stattfindet.