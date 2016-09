Swiss Eye: Fusion bekannt gegeben

Swiss Eye fusioniert mit der Top Look Brillen Vertriebs GmbH

Zum 1. September 2016 haben die beiden Unternehmen Top Look Brillen Vertriebs GmbH aus Kissing und Swiss Eye International GmbH fusioniert. Top Look, führt die Korrektionsbrillenmarken Top Look, ICU, TAO und Maxey und steht bereits seit mehreren Jahren in engem Kontakt zu Swiss Eye International. Fast die Hälfte der Mitarbeiter / Handelsvertreter im Außendienst haben bereits beide Marken und sind daher sehr gut mit allen Artikeln vertraut.

Für die Kunden erweitert sich durch diese Fusionierung die Vielfalt des Produktangebotes. Somit besteht die Möglichkeit ab sofort Korrektionsbrillen der Marken Top Look, ICU, TAO und Maxey sowie Swisseye-Sportbrillen aus einer Hand zu erhalten.

Der Standort Kissing wird mit den Ansprechpartnern beibehalten und ist unter der Service-Nummer +49 (0) 5237 / 2316-199 erreichbar.

Die Geschäftsführung wird Andreas Rückstein, welcher bereits seit 2008 Geschäftsführer von Swiss Eye International ist, übernehmen. Christoph Ellwein, ehemaliger Geschäftsführer von Top Look, wird sich um die Vertriebsleitung kümmern.