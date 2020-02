Swiss Eye: Tausch-Aktion 2019

1000 Brillen an „Brillen weltweit“ gespendet

Ende letzten Jahres hat das Unternehmen Swiss Eye International GmbH zur „Tausch-Aktion“ aufgerufen. Beim Kauf von neuen Swisseye-Sportbrillen und/oder Korrektionsfassungen der Marke Top Look wurden Altmodelle, unabhängig vom Hersteller, vom Außendienst der Firma Swiss Eye International zurückgenommen und dem jeweiligen Kunden anteilig gutgeschrieben.

Alle brauchbaren Fassungen wurden am Ende der Aktion an „Brillen weltweit“, eine Initiative des Deutschen Katholischen Blindenwerk e.V. (DKBW) zur Versorgung Bedürftiger in aller Welt, gespendet.

Im Aktionszeitraum kamen etwas über 500 Fassungen zusammen. Die Anzahl wurde von Swiss Eye verdoppelt und 1.000 Brillen/Fassungen wurden Ende Januar an „Brillen weltweit“ versendet.