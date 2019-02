Swiss Eye: Teamverstärkung

Neuer Außendienstmitarbeiter

Michael Schmalz betreut und berät ab sofort für Swisseye-Sportbrillen in den PLZ Gebieten 0, 1, 39, 98 – 99 und für die Korrektionsfassungen der Produktlinien ICU, Maxey, TAO und Top Look in den Gebieten 0, 14 – 19, 39, 98 – 99.

Durch seine langjährige Expertise in der Optik/Sportoptik und seine Affinität zum Sport kennt er die Bedürfnisse von Brillenträgern/Sportlern und zeichnet sich somit als perfekter Ansprechpartner aus.

Kontaktaufnahme unter .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) .