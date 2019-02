Swiss Eye: Teamverstärkung

Neuer Vertriebsleiter DACH

Zum 1. Februar 2019 hat Danny Herrmann die Stelle des Vertriebsleiters DACH für die Sportbrillenmarke Swisseye und die Korrektionsfassungen der Linien Top Look, TAO, ICU und Maxey übernommen.

Damit folgt er auf Mehmet Ünal, der die Verantwortung der DACH-Länder an Herrn Herrmann übergibt und sich ab sofort ausschließlich um die internationale Vertriebsleitung kümmern wird.

Der 32-jährige Danny Herrmann ist gelernter Augenoptiker mit mehrjährigen Tätigkeiten als Filialleiter und Vertriebsleiter im Fassung und-Dienstleistungsbereich. Vor diesem Hintergrund wird er das Vertriebsteam von Swiss Eye International mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen bereichern. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Koordination des Außendienstteams sowie der Betreuung von Großkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Andreas Rückstein, Geschäftsführer der Swiss Eye International GmbH, freut sich sehr über diese Teamverstärkung und die sich daraus resultierenden Möglichkeiten im augenoptischen Fachhandel.