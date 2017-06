Swiss Lens: 20 Jahre Kontaktlinsen

Kontaktlinsenhersteller feiert Geburtstag

Am 15. Juni 2017 feierte der Kontaktlinsenhersteller Swiss Lens aus der Schweiz gemeinsam mit Mitarbeitern und Familienmitgliedern sein 20-jähriges Jubiläum auf dem Genfer See.

In seiner Rede nahm Geschäftsführer und Teilhaber Philippe Käppeli die Gäste auf eine Zeitreise durch die Firmengeschichte. Dass am Standort Prilly, nahe Lausanne, schon mehr als 10 Jahre vor der Gründung der heutigen Firma Kontaktlinsen mit den eigenen Drehbänken hergestellt und in der Region verkauft wurde, war auch nicht allen langjährigen Mitarbeiter bewusst.

Der Mut vor 20 Jahren unter dem neuen Namen Swiss Lens zu expandieren und sich auch ausserhalb der Schweiz zu etablieren machte sich bezahlt. Aus einem Vier-Personen-Unternehmen wurde im Laufe der Jahre ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als 3000 Kunden und Vertrieben, dass seine Produkte in 18 Länder exportiert. Als einer der ersten Individuallinsenanbieter etablierte Swiss Lens schon um die Jahrtausendwende die Tauschrhythmen von 6 Monaten und später von 3 Monaten für sphärische, torische und multifokale Kontaktlinsen am Markt und ersetzte damit die langen Tragezeiten von 1 Jahr und mehr bei weichen Kontaktlinsen fast komplett. Mit der Einführung der Speziallinsen für Keratokonus, Post-Operativ, der Ortho-K Kontaktlinsen, den Hybridlinsen, den Prothetischen und Farb- und Kantenfilterlinsen und den Kontaktlinsen zur Myopie-Prävention hat sich das Unternehmen immer an den Bedürfnissen im Markt orientiert und für die Zukunft die neuesten Innovationen entwickelt