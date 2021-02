SwissLens: Vertriebsteam Deutschland verstärkt

Bekanntes Gesicht kehrt zurück

Mit Stefanie Karatas, Dipl.-Ing. (FH) kehrt ein bekanntes und geschätztes Teammitglied in das Vertriebsgebiet Deutschland zurück. Karatas ist bereits 15 Jahre im Bereich Kontaktlinse tätig und wird Ihr gewohntes Gebiet von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz betreuen. Aufgrund ihrer Erfahrung als Dozentin am Fortbildungszentrum des ZVA in Dormagen, wird Sie ebenso das Seminarwesen unseres Hauses unterstützen und ausbauen.