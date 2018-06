Tag der Sehbehinderten in Essen

Experten informieren über Rehabilitation und Hilfsmittel

Am 9. Juni findet der Tag der Sehbehinderten im Haus der Technik in Essen statt. Ziel ist es Menschen mit Sehbehinderung entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen Unterstützung zu bieten. Die anwesenden Experten wie Augenärzte und Optiker, Selbsthilfegruppen und Krankenkassen, Ämter und Rehabilitationseinrichtungen haben verschiedene Aktionen vorbereitet. So wird es neben der Ausstellung von Hilfsmitteln auch augenoptische Beratung, Workshops, Informationsstände und Vorträge geben.

„Erfolgreiche Rehabilitation von Menschen mit Sehbehinderung hat die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen als Maßstab. Neben einer speziellen Hilfsmittelversorgung sind vielfältige weitere Maßnahmen zur umfassenden Begleitung der Betroffenen nötig. Darüber informieren wir am Tag der Sehbehinderten ausführlich“, erklärt Dr. Barbara Schaperdoth-Gerlings von der Sehbehinderten-Ambulanz der Augenklinik am Universitätsklinikum Essen. Organisiert wird die Veranstaltung vom „sehensWerte Netzwerk Essen“. Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, Chancen und Möglichkeiten zur Verbesserung von Lebensqualität im Alltag und Beruf darzustellen und die vielfältigen Rehabilitationen bekannter zu machen.