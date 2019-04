tageslinsenFREUDEN mit Menicon

Tageslinsen können wahre FREUDENverstärker sein - für den Kontaktlinsenträger, aber auch für den Augenoptiker, der Tageslinsen in seinem Geschäft forciert. (bis hierher im Newsletter sichtbarer Text).

Der Tageslinsen-Markt wächst: Silikon-Hydrogel Tageslinsen waren in 2018 mit einem Zuwachs von fast 30% (GfK, 2018) das am stärksten wachsende Marktsegment. Das ist nicht weiter erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele Vorteile Silikon-Hydrogel Tageslinsen dem Träger bieten: sie sind komfortabel, gesund, spontan und einfach zu nutzen, super flexibel und passen so hervorragend in den oft turbulenten Alltag der meisten Menschen.

Die Miru 1day UpSide Silikon-Hydrogel-Tageslinse mit ihrer innovativen Smart Touch™ Technologie macht die Handhabung einfach und hygienisch. Die Linse liegt im Blister auf einer kleinen Wölbung, der „Smart Zone“. Die Innenseite der Linse zeigt so immer nach unten und wird bei der Handhabung nicht berührt. Dies ist einfach, hygienisch und erhöht den Tragekomfort. Die Linse lässt viel Sauerstoff ans Auge und bietet mit einem sehr niedrigen Modulus den Komfort und die Weichheit einer Hydrogel-Linse.

Und damit dem Augenoptiker auch die wirtschaftliche Seite der Tageslinse Spaß macht, bietet Menicon das einzigartige Nachkauftool FLEXLENS an: eine einfache und flexible Nachkaufoption für alle Menicon Austausch-Kontaktlinsen. Der Kunde wird beim Kauf von Kontaktlinsen im System registriert. Nach einem definierten Zeitpunkt, abhängig von der Art und Packungsgröße der gekauften Kontaktlinsen, erhält er eine SMS mit einem Kauf-Link, über den er mit wenigen Klicks seine Produkte bei seinem Augenoptiker nachkaufen kann. Menicon liefert die bestellten Produkte im Namen und auf Rechnung des Augenoptikers direkt an die Wunschadresse des Kunden.

Als weitere Unterstützung für den Augenoptiker bietet Menicon Team-Workshops im Geschäft zur Kundenansprache sowie verschiedene Seminare rund um die Kontaktlinse in Frankfurt an. Außerdem gibt es attraktive POS-Materialien.

Nun steht den „tageslinsenFREUDEN“ nichts mehr im Wege.

