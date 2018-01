TFOS: Neue Botschafter

Tear Film & Ocular Surface Society ernennt neue Botschafter

Im Juli 2017 wurde der Dry Eye Workshop (DEWS) II Report der Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) im Journal The Ocular Surface veröffentlicht. An diesem Werk nahmen 150 Experten aus der ganzen Welt teil, die einen evidenzbasierten Ansatz und einen Prozess der offenen Kommunikation nutzten, um einen globalen Konsens über die verschiedenen Aspekte des „Trockenen Auges“ zu erzielen. Der 391 Seiten starke TFOS DEWS II Report ist für alle kostenlos unter http://www.TFOSDewsReport.org verfügbar.

Dr. Heiko Pult, Weinheim, wurde nicht nur als einer der 150 internationalen Experten für die Erstellung des TFOS DEWS II Reports nominiert, er ist auch gemeinsam mit Prof. Dr. Gerd Geerling, Düsseldorf und Prof. Dr. Elisabeth Messmer, München „Botschafter“ der TFOS.

Die TFOS Botschafter fördern die TFOS-Initiativen und tragen zu regionalen Veröffentlichungen und der Organisation regionaler Symposier und / oder Konferenzen bei. So nutzte Dr. Heiko Pult zum Beispiel die Gelegenheit den TFOS DEWS II Report erstmals in Deutschland auf der Tagung SichtKontakte in Hamburg vorzustellen. Dies war eine Deutschland-Premiere. Dr. Heiko Pult ist als Optometrist in Weinheim täglich am Kunden, leitet zusätzlich ein eigenes Forschungsinstitut in Weinheim und ist Honorar Professor an der Universität von Cardiff in Großbritannien.