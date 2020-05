THB: Tag der offenen Fenster am 15. Mai 2020

Einladung zum virtuellen Kennenlernen

Der Semesterstart an der TH Brandenburg verlief dieses Jahr alles andere als üblich. Aufgrund von Corona musste die Präsenz-Lehre sehr kurzfristig auf Online-Lehre umgestellt werden. Vorlesungen werden nun seit Mitte März über virtuelle Konferenzen abgehalten, Labore umstrukturiert und Studierende online und über Telefon betreut. Die Umstellung der Lehre verlief an der THB so positiv, dass die Hochschule sich jetzt traut, ihren "Tag der offenen Tür" als virtuellen "Tag der offenen Fenster" zu gestalten. Deshalb lädt sie alle ein, am 15.05.2020 von 10-18 Uhr dabei zu sein. In einem abwechslungsreichen Programm stellen sich die Fachbereiche und Zentren vor. Wer speziell Interesse an dem Studiengang Augenoptik / Optische Gerätetechnik hat, kann sich am Freitag von 12:30 - 13:00 Uhr hier mehr Informationen holen: https://bbb.informatik-in-brandenburg.de/b/and-rw7-a9n