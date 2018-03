Tom Davies: Händler besonders ausgezeichnet

Ludwig Oehm Sehmanufaktur gleich doppelt geehrt

Der britische Brillendesigner Tom Davies gab bekannt, dass Ludwig Oehm Sehmanufaktur gleich doppelt ausgezeichnet wurde. Die Sehmanufaktur ist einer der besten Händler von Tom Davies und wurde mit dem „Top 100 Optiker 2018/2019“ geehrt. Zusätzlich gewann Inhaber Ludwig Oehm auf der Mido auch den „Best Store Design Award“ für sein schönes Geschäft im Herzen von Frankfurt.

Oehm ist ausgewiesener Liebhaber der Tom Davies Modelle, da ihn die Qualität und die zahllosen Möglichkeiten der Individualisierung besonders beeindrucken.

„Was wir jeden Tag hören ist, 'Ist diese Fassung auch in einer anderen Größe verfügbar? Oder in einem anderem Braunton?' Für derartige Anfragen bietet uns Tom Davies verschiedene individuelle Lösungsmöglichkeiten an - so erhält der Kunde immer genau die Brille, die am besten passt und am besten aussieht.“ so Sehmanufaktur Managerin Aniko Geué.