Top 100 Siegel: Trioptics als Innovationsführer geehrt

Innovationskraft wird geehrt

Die Trioptics GmbH gehört in diesem Jahr zu den Innovationsführern des deutschen Mittelstands. Das Unternehmen aus Wedel wird von Ranga Yogeshwar, Prof. Dr. Nikolaus Franke und Compamedia mit dem zum 24. Mal vergebenen TOP 100-Siegel geehrt.

Die zum zweiten Mal ausgezeichnete Trioptics GmbH agiert in der internationalen Spitzengruppe der Optikbranche. Das 1991 gegründete Familienunternehmen entwickelt Prüfgeräte für die Messung von Linsen in Mobiltelefonen und Digitalkameras sowie in Kameramodulen von Fahrerassistenzsystemen.

„Unsere Spezialität sind Sonderlösungen für Kunden aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Medizintechnik, Mobiltechnik, Automotive“, erklärt der Geschäftsführer Dr. Stefan Krey. In den vergangenen drei Jahren erhielt der Top-Innovator mit aktuell 210 Mitarbeitern am Hauptsitz in Deutschland zwei nationale und fünf internationale Patente und machte zuletzt die Hälfte seines Umsatzes mit Marktneuheiten.

Einer der Erfolgstreiber ist das gute Innovationsklima: Nachdem zwischen 2011 und 2015 – begleitet von einer Umsatzverdopplung – die Zahl der Mitarbeiter von 50 auf 165 mehr als verdreifacht hatte, kurbelte eine Business-Model-Innovation nun die Firmenentwicklung erneut an: „Unsere sechs Auslandsstandorte sind jetzt als Tochtergesellschaften Teil der Firma. Durch diese Zugehörigkeit hat sich die Loyalität der Mitarbeiter, vor allem der in Asien, verbessert, und wir können auf sehr gutes Personal vor Ort setzen“, erläutert der Geschäftsführer Steffan Gold – auch dadurch bleibt das Unternehmen ganz nah an globalen Trends.