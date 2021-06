Topcon Deutschland Medical: Frischer Wind im Vertriebsteam

Theresa Kubitza verstärkt Vertrieb

Seit dem 1. April 2021 verstärkt Theresa Kubitza das Topcon-Vertriebsteam im Gebiet Ost und bringt damit frischen Wind in den dortigen Kundenstamm ein. Mit ihrem umfangreichen Wissen aus dem Bereich der Augenheilkunde legt sie den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kunden aus dem Vertriebsgebiet Deutschland Ost.

In den letzten vier Jahren konnte Theresa Kubitza in Account- und Sales Manager-Tätigkeiten bei namhaften Industriepartnern aus dem Bereich der Kontaktlinse wertvolle Erfahrung sammeln. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe bei Topcon, nicht zuletzt wegen der vielseitigen Produktpalette, die Topcon seinen Kunden aus der Augenoptik, Optometrie und Ophthalmologie bietet. „Die Vielzahl der innovativen Systeme - von der Voruntersuchung bis in den OP - sowie die hauseigene Softwarelösung Harmony, machen diese neue Aufgabe für mich unglaublich spannend. Topcon ist ein Traditionsunternehmen, das sich seit Jahren kräftig weiterentwickelt. Es gibt kontinuierlich neue Innovationen, interessante Aktionen für die Kunden und der deutschlandweite Service ist wirklich einzigartig. Zusätzlich habe ich hier ein sehr harmonisches und starkes Team angetroffen, das mir den Einstieg bei Topcon sehr erleichtert hat“, beschreibt Theresa Kubitza ihre Motivation bei Topcon.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Theresa Kubitza eine ausgewiesene Branchenkennerin und Vertriebsspezialistin unser Team verstärkt. Das Topcon-Team wünscht Theresa viel Erfolg im Gebiet Ost und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit“, ergänzt Andrea Vieth, Director Commercial bei Topcon Deutschland Medical.