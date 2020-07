Topcon Healthcare: MYAH vorgestellt

All-in-one-Gerät inklusive Myopiekontrolle und -therapie

Mitte dieses Jahrhunderts wird nach einer Prognose des australischen Brien Holden Institutes jeder zweite Mensch kurzsichtig sein. Deshalb muss bei jedem Kind mit einer einsetzenden Kurzsichtigkeit geklärt werden, ob es sich um eine progressive Myopie handelt.

Der europaweite Launch des neuen MYAH von Topcon Healthcare bedeutet für Augenärzte eine Vereinfachung der Diagnose und Optimierung der Behandlung der progressiven Myopie und des trockenen Auges. Augenoptiker und Optometristen können MYAH außerdem bei der Anpassung geeigneter Hilfsmittel nutzen, beispielsweise bei der Kontaktlinsenanpassung, zur Myopiekontrolle oder bei einem Keratokonus.

Die eingesetzte Technologie hat sich bereits im Aladdin-Biometer von Topcon Healthcare bewährt. Sie macht ein gezieltes Myopie-Management und für Augenärzte die Entscheidung der bestmöglichen Behandlungsmethoden der progressiven Myopie möglich. Zudem lässt sich mit der dynamischen Pupillometrie die Gabe von Atropin in kleinsten Dosen überwachen. Die Messung der Pupillenzentrierung und des Pupillendurchmessers ist für Augenoptiker eine großartige Unterstützung. Und mit der in MYAH hinterlegten Datenbank von konventionellen und Ortho-K-Linsen lassen sich zudem die Zahl der Testlinsen bei der Anpassung und damit wertvolle Zeit reduzieren. Außerdem macht die Fluorescein-Simulation die Anpassung für den Kunden angenehmer und die Exportfunktion für die Topographiedaten die Bestellung der Kontaktlinsen leichter und weniger anfällig für Fehler.

Auch zur Beurteilung eines Trockenen Auges kann MYAH genutzt werden. Das Gerät misst die Menge des Tränenfilms und analysiert die Tränenfilmqualität. Neben der Lidschlagfrequenz lassen sich die Höhe des Tränenmeniskus und die Aufreißzeit des Tränenfilms (NIBUT-Test) bestimmen und die reale Fluorescein-Bildgebung veranschaulicht eventuelle Hornhautaberrationen zwischen den Lidschlägen durch eine Videoaufnahme und -prüfung. Die Analyse der Meibomdrüsen rundet die exakte Beurteilung eines möglicherweise Trockenen Auges in kürzester Zeit ab.

Die intuitive Bedienung machen MYAH zu einem benutzerfreundlichen Messinstrument, das leicht in jeden Arbeitsablauf und platzsparend in jeden Raum zu integrieren ist. Die Vielseitigkeit modernster Technologie zeigt sich auch beim Export der Messergebnisse über unterschiedliche Schnittstellen - so kann MYAH zur Grundlage in der interdisziplinären Gesundheitsversorgung werden.

Lesen Sie hier weitere Informationen zu MYAH: https://topconmyah.com/