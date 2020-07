Topcon Healthcare: Online-Seminare angekündigt

Weiterbildung von zu Hause aus

Topcon gibt die Termine für die neuen Online-Seminare zum Thema Augengesundheit bekannt.

Diese finden statt am:

24. Juli, 16:30 – 17:00 Uhr: Pathologische Myopie – Was kann das OCT?

14-faches Glaukom-Risiko, 41-faches Makulopathie-Risiko:

"Informieren Sie sich über Möglichkeiten der OCT-Diagnostik bei hoher Myopie."

Referent: Priv.-Doz. Dr. med. Robert Kromer, Funktionsoberarzt und Facharzt für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Hier geht es zur Anmeldung.

19. August, 15:00 – 16:00 Uhr: Augenheilkunde trifft Telemedizin

"Steigen Sie ein in eine Welt hochmoderner Technologie und erleben Sie in unserem Webinar Telemedizin und künstliche Intelligenz in einer neuen Dimension."

Referent: Robert Habel, Director Business Development bei Topcon Deutschland Medical GmbH

Hier geht es zur Anmeldung.