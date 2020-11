Topcon Healthcare: Weiterbildung Myopie-Management

Kostenlose Online-Seminare von der VDCO mit Fortbildungspunkten akkreditiert

Topcon Healthcare nimmt das Myopie-Management unter die Lupe. Deswegen hat Topcon Healthcare drei Experten auf diesem Gebiet für eine spannende Online-Seminarreihe gewinnen können, die ab dem 25. November 2020 für Augenoptiker und Optometristen kostenlos in kompakter Form verschiedene Aspekte dieser neuen Dienstleistung präsentieren – und den Einstieg in das Myopie-Management vereinfachen.

Die Online-Seminare werden von der VDCO (Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen) jeweils mit einem Fortbildungspunkt gefördert. Joachim Köhler, Pascal Blaser und Christian Bartels nähern sich der Myopie-Kontrolle in der augenoptischen Praxis von unterschiedlichen Seiten und in verschiedenen Formaten: Als Online-Vortrag, im kurzweiligen Interview und in einer Talkrunde mit allen dreien ergänzt um einen Experten von Topcon Healthcare.

Termine

25.11.2020, 18:00 Uhr Online-Seminar: Weiterentwicklung des Optikers zum Betreuungs-Optometristen Joachim Köhler (emeritierter Professor der Beuth Hochschule für Technik in Berlin und Fachbuchautor)

10.12.2020, 18:30 Uhr Online-Seminar: Aufbau eines Myopie-Managements im Augenoptikbetrieb Pascal Blaser (M.Sc. in Vision Science and Business; Initiator von Myopia Care und den WebiNights zur Myopie-Prävention)

16.12.2020, 18:00 Uhr Online-Seminar: Zahlen sich optometrische Dienstleistungen für den Augenoptiker aus? Christian Bartels (Inhaber Sehkompetenzzentrum Aschaffenburg; M.Sc. in Vision Science and Business)

12.01.2021, 18:30 Uhr Talkrunde: Diskussion zu optometrischen Dienstleistungen mit Joachim Köhler, Pascal Blaser, Christian Bartels und Regina Otto (Head of Product Management Topcon Healthcare) und Gästen.

Anmeldungen für alle Interessierte sind über die oben genannte Website und über diesen Link möglich: https://topcon-myopie.de/online-seminare/ .