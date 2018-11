Topcon: Neuer Business Director für Deutschland und Österreich

Dirk Dembski leitet Geschäfte der Topcon Deutschland Medical GmbH

Seit dem 1. November 2018 ist Dirk Dembski als Business Director der Topcon Deutschland Medical GmbH in Willich an Bord. Der 45-jährige Ökonom und erfahrene Manager ist in seiner Funktion für die deutschen und österreichischen Topcon-Aktivitäten verantwortlich.

Dirk Dembski studierte Ökonomie und Management in Deutschland, der Schweiz sowie in Südafrika und arbeitete in verschiedenen Unternehmen der Biotechnologie und Medizintechnik, u.a. als Vice President Sales & Marketing bei Olympus Biotech und zuletzt als Geschäftsführer in der chinesischen Naton Medical Group.

Darüber hinaus begleitet er aktuell die Bone Therapeutics SA als Aufsichtsratsmitglied und wirkt ehrenamtlich als Mentor für Startup-Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeiten liegt im Wachstum und in der Neuausrichtung von Vertriebs- und Serviceorganisationen. Seine Expertise und sein profundes Know-how bringt Dirk Dembski nun bei der Topcon Deutschland Medical GmbH ein, um den Erfolg des innovativen Portfolios der Ophthalmologie und Optik weiter zu steigern. Dabei will er sich zunächst vor allem auf den Ausbau des KundenServices, des medizinischen Schulungsprogramms der Topcon University und der klinischen Studien konzentrieren.

Er berichtet an Eric Franken, den Managing Director der Topcon Europe Medical B.V. (NL), der sich freut, mit diesem kompetenten Business Manager eine qualifizierte Verstärkung für das engagierte Team der Topcon Deutschland Medical GmbH gewonnen zu haben.