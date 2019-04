Topcon: Neuer Leiter des technischen Kundendienstes

David Kühl als Ansprechpartner für technische Unterstützung

Seit 1. April 2019 leitet David Kühl bei Topcon Deutschland und Österreich den Bereich Field Service. Gemeinsam mit seinem Team ist er für die professionelle Installation und kontinuierliche Wartung der Topcon-Produkte beim Kunden vor Ort verantwortlich – als zuverlässiger Ansprechpartner für Kunden, die technische Unterstützung benötigen.

David Kühl ist seit 2012 bei Topcon. Zunächst als Servicetechniker im Innendienst, danach als stellvertretender Serviceleiter und Teamleiter Technik. Der gelernte Elektroniker kennt sich bestens aus in allen Fragen rund um die technische Unterstützung des Topcon-Vertriebsteams und ist mit den Topcon-Produkten hervorragend vertraut. „Mein Ziel ist die weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit durch eine rundum serviceorientierte, individuell maßgeschneiderte Betreuung der Kunden vor Ort“, erklärt David Kühl.

„Unsere Kunden schätzen vor allem unsere innovativen Produkte und unser kompromissloses Bekenntnis zur Qualität. Dem darf der technische Service in nichts nachstehen. Mit David haben wir nun einen Mann an der Spitze des Teams, der diese Ansprüche jeden Tag aufs Neue lebt“, so Topcon Country Manager Dirk Dembski.