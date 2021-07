Topcon: Online-Seminar zum Trockenen Auge

Möglichkeiten der interdisziplinären Zusammenarbeit beim Sicca-Syndrom

Topcon Deutschland Medical bietet am 19. Juli 2021 ab 19:00 Uhr ein ca. 1-stündiges Online-Seminar zum Thema „Interdisziplinäre Zusammenarbeit rund um das Trockene Auge“ an. Die Veranstaltung soll beleuchten, wie Augenoptiker/Optometrist und Augenarzt im Bereich Diagnostik und Therapie des sogenannten „Sicca-Syndroms“ kooperieren können und was es dabei zu beachten gilt.

Hierfür hat sich Topcon mit den Experten Gero Mayer, Augenoptikermeister, Firmeninhaber und stellvertretender Vorsitzender des WVAO und Dr. med. Franziska Löffler, Assistenzärztin der Klinik für Augenheilkunde am Uniklinikum Frankfurt sowie ausführende Ärztin der Sicca-Sprechstunde, geballtes Fachwissen ins Haus geholt. Die beiden werden u.a. die Entstehung und den Ablauf der Trockene Augen-Sprechstunden thematisieren sowie Schnittpunkte in der Arbeit und Fallbeispiele vorstellen

Das Online-Seminar ist kostenfrei. Registrieren können sich Interessenten unter topcon-myopie.de/online-seminare/.