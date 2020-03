Topcon: Produktmanagement verstärkt

Dieter Hergesell als neuer Head of Product Manager

Topcon hat mit Dieter Hergesell zum 1. März Verstärkung im Produktmanagement bekommen. Der Diplom-Ingenieur ergänzt damit das Team rund um Head of Product Management, Regina Otto. Entsprechend des Qualitätsanspruchs von Topcon wird Dieter Hergesell den führenden Hersteller diagnostischer und chirurgischer Instrumente bei der Weiterentwicklung der strategischen Produktpositionierung, -optimierung und -analyse unterstützen. Als Schnittstelle zwischen den Abteilungen zählt auch die Koordination dieser Bereiche für die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit zu seinen Aufgaben.

Der Neuzugang ist seit knapp 30 Jahren in der Ophthalmologie tätig und bringt umfangreiches Branchenwissen aus dem Produktmanagement und Vertrieb mit. „Wir freuen uns, mit Dieter Hergesell einen so erfahrenen Mitarbeiter in unseren Reihen willkommen zu heißen. Von seinem Know-How aus den unterschiedlichen Bereichen wird Topcon profitieren“, so Regina Otto.