Topcon: Sachspende für BrillenWeltweit

Sehen schenken

Mit der Spende eines Scheitelbrechwertmessers ermöglicht Topcon Deutschland Medical GmbH die Aufarbeitung gebrauchter Brillen für Sehbedürftige in der Dritten Welt. Im Oktober nahm Carlo Wagner, Augenoptikermeister und fachlicher Begleiter der Aktion BrillenWeltweit, die Geräte-Spende von Topcon Deutschland Medical GmbH entgegen.

Über 30 Menschen arbeiten in Koblenz an der Aufbereitung gebrauchter Sehhilfen für Menschen in der Dritten Welt – und das bereits seit über 40 Jahren. „Mit der Spende können wir Werte gebrauchter Brillen bestimmen, für sehbehinderte Menschen in der ganzen Welt aufbereiten und ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen. Das ist etwas Besonderes. Zudem konnten wir 15 hörgeschädigten Menschen und Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit geben, sich für die Arbeitswelt fit zu machen. Denn diese Menschen erhalten mit der Aufbereitung der Brillen neben der aktiven Eingliederung in komplexe Arbeitsprozesse eine wirklich sinnvolle Beschäftigung“, erläutert Carlo Wagner das Projekt.

Mit dem Recycling von über 600.000 Brillen in 2018 ist BrillenWeltweit inzwischen die größte Brillen-Recycling-Aktion Europas. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende letztlich dort helfen können, wo Hilfe benötigt wird. Leider sind nicht für alle Menschen auf dieser Welt die Lebensbedingungen und Zukunftsaussichten gleich. Deshalb ist es uns mit unserer Spende ein Anliegen dazu beizutragen, auch Menschen in ärmeren Ländern besseres Sehen zu ermöglichen und damit Freude und Lebensqualität zu schenken“, begründet Regina Otto, Manager Product Management bei Topcon Deutschland GmbH die Motivation für die Spende.